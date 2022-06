Ein 92-jähriger, deutscher Staatsbürger, der mit einer Gruppe eines Wiener Pensionisten-Wohnhauses auf Ausflugsfahrt in Niederösterreich unterwegs war, wird seit vergangenen Donnerstag vermisst.

Werner Friedrich Roggman war mit der Gruppe und vier Betreuern am Donnerstag per Bus nach Melk gekommen. Als die Busgesellschaft gegen 17.30 Uhr die Heimreise antreten wollte, wurde festgestellt, dass Roggmann nicht mehr bei der Gruppe war. Er hatte diese verlassen, um vermutlich mit dem Zug zurück nach Wien zu fahren. In seinem Wohnhaus kam er allerdings am Donnerstag nicht an. Roggmann könnte sich somit im Bezirk Melk oder irgendwo in Wien aufhalten. Aber, wie Polizisten und Betreuer ebenfalls vermuten, könnte er auch in Richtung Linz unterwegs sein. Außerdem wird befürchtet, dass dem Mann ein Unfall passiert sein könnte.

Hinweise zu dem Abgängigen werden an die Polizeiinspektionen Melk unter 059133-3130 erbeten.