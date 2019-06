73-Jährige bei Kuhattacke in Tirol verletzt

Mit Hubschrauber abtransportiert

"Die Frau klagte über Schmerzen im Rippenbereich", berichtet ein Beamter der Polizeiinspektion Kematen. Wie schwer die Verletzungen der Tirolerin sind, ist vorerst unklar. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Bekannte der 73-Jährigen erlitt einen Schock.

Der Weg führt laut Exekutive durch eine Weidegebiet. An der Straße würde ein Schild warnen: "Achtung Weidevieh". Der Vorfall dürfte die Debatte um Kuhangriffe erneut anheizen. Anfang des Jahres wurde ein Tiroler Kuh-Bauer, wie mehrfach berichtet, in erster Instanz in einem Zivilprozess zu einer hohen Schadenersatzzahlung verurteilt.

Die Mutterkuh-Herde des Landwirts hatte 2014 eine deutsche Wanderin auf einer Alm zu Tode getrampelt. Der Witwer des Opfers klagte.