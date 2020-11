7.063 Neuinfektionen von Freitag auf Samstag österreichweit

Am Samstagnachmittag soll es also so weit sein: Dann will die Regierung weitere Maßnahmen verkünden - mehr dazu hier.

Von Freitag auf Samstag wurden über 7.000 Fälle registriert. 7.063 neue Fälle wurden gemeldet.

Damit sind aktuell 76.532 Menschen in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet, 84 Menschen verstarben von Freitag auf Samstag mit dem Coronavirus.

Derzeit befinden sich 4.026 Personen in krankenhäuslicher Behandlung und davon 584 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Anmerkung: Wie viele der neu gemeldeten Fälle am Donnerstag Nachmeldung aufgrund einer Störung des elektronischen Meldesystems EMS der AGES geschuldet waren, ist nicht bekannt.