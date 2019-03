30 Stunden Schulstreik: Geldstrafe oder Verlust des Schulplatzes

Viele fragen sich: Warum wird in der Schulzeit gestreikt und nicht nach dem Unterricht demonstriert?

Am Freitag kommt es zu einem Höhepunkt der Schülerstreiks für den Klimaschutz – Schülerinitiativen rufen zum weltweiten Streik in über 90 Ländern auf. Aber warum in der Schulzeit? „Da geht es um Aufmerksamkeit. Hätte Greta Thunberg am Sonntag gestreikt, würde sie jetzt wahrscheinlich noch immer alleine sitzen“, argumentiert der 14-jährige Mati Randow zu Gast beim KURIER aus dem Gymnasium Rahlgasse.

Der Schüler der AHS Rahlgasse diskutierte mit dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer, der Initiatorin der Wiener Streiks, Katharina Rogenhofer und KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter.