15-jähriger Räuber überfiel in Oberösterreich zwei Pensionistinnen mit Pistole

Ein 15-jähriger Linzer forderte am 8. März 2022 gegen 20.40 Uhr am Froschberg in Linz zwei Frauen im Alter von 66 und 88 Jahren auf, ihr gesamtes Bargeld auszuhändigen. Dabei hatte er eine Pistole in seiner Hand, die er nach unten hielt. Nachdem ihm die beiden Linzerinnen ihr Geld aushändigt hatten, ergriff der 15-Jährige die Flucht. Die 66-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die sofort die Fahndung nach dem 15-Jährigen aufnahm.

Eine Polizeistreife bemerkte wenige Minuten später den Flüchtigen, der in Richtung eines Mehrparteienhauses davonlief. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen eine Straße weiter anhalten und festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben der Waffe, welche sich als ungeladene Schreckschusspistole herausstellte, das geraubte Bargeld im zweistelligen Eurobereich, das sichergestellt wurde. Der 15-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.