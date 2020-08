104 neue Fälle in Ö, Zahl der Infizierten sinkt; NÖ verkürzt Quarantäne auf zehn Tage

Nach dem Ende des Corona-Lockdowns ist die Arbeitslosigkeit in Spanien erstmals seit Februar wieder gesunken. Sie fiel im Juli um 2,3 Prozent oder rund 89.800 zum Vormonat, wie das Arbeitsmarktministerium am Dienstag mitteilte. Es war der stärkste Rückgang in einem Juli seit 1997.

Dennoch bleiben 3,77 Millionen Menschen auf der Suche nach einem Job - das sind 761.600 mehr als im Juli 2019. "Der Anstieg der Neueinstellungen, doppelt so viele wie im April, deutet auf eine starke Erholung der Aktivität hin", twitterte Arbeitsministerin Yolanda Diaz. Die Arbeitslosigkeit sank in allen Branchen. Nur in der Landwirtschaft gab es wegen des Endes der Obstpflücksaison einen Anstieg um knapp sechs Prozent.