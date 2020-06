007 geistert durch ein Osttiroler Bergdorf

Ein Flugzeugwrack dreht sich am Schnee und fängt Feuer. Daniel Craig springt heraus und schießt in Richtung des „Bond“-Hauses. Der Holzbau wurde extra für die Dreharbeiten des neuen 007-Streifens im Osttiroler Obertilliach gebaut. Am Donnerstagmorgen wird Craig erstmals am Set gesichtet. Bis mittags sind die Szenen für „Spectre“ (Gespenst) im Kasten. Mit allen Mitteln versuchten Securitys das actionreiche Geschehen abzuschirmen. Doch sehr zur Freude vom Bond-Club Deutschland nicht immer mit Erfolg. „Ich bin heute um vier Uhr in der Früh von Stuttgart losgefahren. Aber es hat sich gelohnt“, sagt Thomas Gleitsmann. Hinter einem Misthaufen versteckt ist er seinem Idol bis auf ein paar Meter nahe gekommen.

Journalisten und Fotografen lieferten sich mit dem Produktionsteam ein Katz-und-Maus-Spiel. Von einem Berghang aus gelingen den Medien Einblicke, die alles halten, was vorab gemunkelt wurde. In der Kulisse der 693-Seelen-Gemeinde im Lesachtal wird eine wilde Verfolgungsjagd zwischen einem Flugzeug mit 007 am Steuer und Geländewagen inszeniert. Der Filmtross mit bis zu 400 Mitarbeitern und mehreren Stars macht dafür nach Dreharbeiten in den Bergen über Sölden in Obertilliach Station. Im Ötztal musste nur ein Lift auf den Gaislachkogel gesperrt werden, um ungebeten Gäste fernzuhalten. In der kleinen Gemeinde in Osttirol ist das schwieriger.