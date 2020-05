Zwölfstöckiges Hochhaus evakuiert

Neben 55 Bewohnern mussten zwei Hunde, zwei Katzen und ein Hamster am Dienstagabend von der Feuerwehr aus einem zwölfstöckigen Haus in Braunau in Sicherheit gebracht werden. „Das Gebäude war stark verraucht, die Gefahr für die Leute massiv“, betont Feuerwehrchef Klaus Litzlbauer.

Gegen 19.30 Uhr hatte eine Deckenlampe in einem der Kellerabteile Feuer gefangen. Weil die Zugklappe eines Lüftungsschachtes nicht geschlossen war, kam es zu einem Kamineffekt. Der Rauch breitete sich rasch bis in den 12. Stock aus. „Es war ein Glück, dass der Brand nicht in der Nacht passiert ist. Ein Bewohner im fünften Stock hat den Qualm gerochen und uns informiert“, sagt Litzlbauer. 49 Wohnungen mussten evakuiert werden. „Die Situation war kritisch, die Bewohner haben aber alle sehr vernünftig reagiert.“ Rettungskräfte betreuten die Geborgenen und brachten sie vorübergehend in der Turnhalle einer Volksschule unter. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht und das Gebäude entlüftet hatte, durften sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Litzlbauer: „Die Evakuierung hat drei Stunden gedauert.“ Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehr als 20.000 Euro.