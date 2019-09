Zu Pferd zur größten Wehrburg des Landes

Im harmonischen Trab geht es entlang des eisenbraunen Maseldorfer Bachs in Richtung Pierbach. Die Landschaft erinnert an Almen im Hochgebirge, angereichert mit anspruchsvollen Hügeln, monumentalen Felstürmen und viel Wald. Wenn der befestigte Weg gut einsehbar ist, wechseln wir auf längeren Wegpassagen in einen kontrollierten Galopp. Mehrere Kilometer lang kann man dabei als Reiter geradezu mit dem Pferd verschmelzen. Und auch mit der Natur. Die erholsamen Wälder verbreiten ein besonderes Klima mit starken Aromen. Wir baden förmlich in einem Cocktail aus bioaktiven Substanzen, die von den Bäumen abgegeben werden.