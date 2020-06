Zu früh entlassener Häftling aus Fluss geborgen

Ilija B. genoss seine zu früh erlangte Freiheit nur kurz. Der verurteilte Räuber war aufgrund eines Rechenfehlers um drei Jahre zu früh aus der oberösterreichischen Justizanstalt Garsten entlassen worden. Zähneknirschend gestanden die Behörden die Panne ein und schickten B. noch einen Brief mit der Aufforderung, sich der restlichen Haft zu stellen, nach Serbien nach.

Doch B., offenbar ein Mitglieder der weltweit agierenden Juwelen-Räuber Pink Panther, lehnte dankend ab. Jetzt sitzt er trotzdem wieder. Die Stadtpolizei Zürich hat den 30-Jährigen, der am Überfall auf den Juwelier Hohensteiner in Eisenstadt beteiligt war, am Freitag in einem Spital festgenommen.

Zur Erinnerung: Der Coup im Jahr 2005 in Eisenstadt hatte für den Angestellten Bernd Riedl fatale Folgen. Einer der drei Täter schoss dem 22-jährigen Uhrmacher ins Gesicht, dieser starb im Vorjahr an den Spätfolgen. B. wurde danach in Serbien festgenommen und in Österreich im Mai 2012 wegen schweren Raubes zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Anfang Oktober machte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Ilija B.s Komplizen Slavko P., 27, den Prozess. Man konnte ihm den Schuss auf den Uhrmacher und damit Mord aber nicht nachweisen. P. fasste wegen Körperverletzung mit Todesfolge und schweren Raubes bloß sechs Jahre Haft aus.