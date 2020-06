Zehnjährige surfte um 6000 Euro

Bei der ersten Generation der Handys war der PIN in Sachen Sicherheit noch das Nonplusultra. Problem dabei ist aber, dass die Handys, wenn sie verloren gehen oder gestohlen werden, meist eingeschaltet sind. So kann jeder auf alle Anwendungen uneingeschränkt zugreifen. Sicheren Schutz bietet in diesem Fall nur eine Displaysperre. "Kunden können diese Sicherheitsmaßnahme selbstständig unter Einstellungen am Handy vornehmen", sagt Tom Tesch vom Netzbetreiber "Drei". Aber auch Sicherheits-Apps sind laut dem Experten sinnvoll.

Diese Applikationen ermöglichen das Orten und Sperren des Handys aus der Ferne. Sollte das Handy gestohlen werden, kann eine spezielle Tracking-Software den Standort des Telefons alle paar Stunden orten. Kurz vor der Urlaubszeit ist es auch gut zu wissen, dass diese Technik auch im Ausland funktionieret. Aber egal wo das Handy abhanden kommt, eine sofortige Sperre verhindert großen Ärger.