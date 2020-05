Wütender Bauer griff zur Motorsäge

Den Sicherheitskräften gelang es schließlich doch noch, den Tobenden zu überwältigen und auf dem Boden zu fixieren. Sie ließen den Bauern aber wieder los, weil er über gesundheitliche Probleme klagte.



Die Freiheit wiedergewonnen, ging L. erneut zur Attacke gegen die Beamten über. Er verletzte dabei einen Polizisten. Der Angreifer fasste dessen Daumen und drehte ihn um. Außerdem trat er mit seinem Fuß gegen den Rücken des Polizisten.

Nach seinem Angriff setzte er sich schreiend in seinen Traktor und fuhr zu seinem Bauernhof. Von dort holte sich der Landwirt eine Motorsäge und kam zum Schauplatz des Streits zurück.



An einem Thujenstrauch ließ er dann seiner Wut freien Lauf. Er schnitt mit der Säge so lange an der Pflanze herum, bis die Kette aus dem Gerät sprang. Danach packte L. das Werkzeug ein und fuhr schließlich wieder zu seinem Hof zurück.



Am Abend dürften sich die Aggressionen des Innviertlers dann gelegt haben. Er soll sich in Begleitung seiner Ehefrau bei den betroffenen Polizisten für seine Taten entschuldigt haben.