Wirtesterben: Mehr als die Hälfte der Gemeinden betroffen

Am Sonntag nach der Kirche auf ein Getränk oder zum abendlichen Stammtisch gehen. In vielen Landgemeinden ist diese Tradition heute nicht mehr möglich. In mehr als der Hälfte der Orte hat in den vergangenen zehn Jahren ein traditionelles Landgasthaus seine Pforten für immer schließen müssen. Jede fünfte Gemeinde hat sogar mehr als einen Wirten verloren.

„Eines der großen Probleme ist die Nachfolge“, sagt Eva Maier, die Obfrau der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Für viele junge Menschen sind die sehr langen Arbeitszeiten nicht das Gelbe vom Ei. Sie wollen mehr Freizeit haben“, erklärt die Sprecherin, die in Mettmach im Bezirk Ried den Landgasthof Stranzinger führt.

Und auch finanziell würde sich für viele Wirte am Land der Betrieb nicht mehr lohnen. Häuser, die in den vergangenen 20 Jahren nicht investiert haben, würden jetzt vor großen Herausforderungen stehen. „Für einige ist es nicht mehr tragbar, den gesetzlichen Anforderungen bei der Hygiene und bei der Belüftung gerecht zu werden.“ Und auch der Fiskus würde die heimischen Wirte treffen.

„Durch die hohe Besteuerung bleibt nicht mehr viel übrig, obwohl der Gast das anders empfindet.“ Mehrwert-, Getränke-, Alkohol- und Brennstoffsteuer würden die Gastronomen in Bedrängnis bringen.