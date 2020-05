Welser Gymnasium wegen Amoklauf-Drohung geräumt - Entwarnung

Ein Welser Gymnasium ist am Donnerstag nach einer Amoklauf-Drohung auf Social Media evakuiert worden. Mehrere Polizeieinheiten durchsuchten das Gebäude und gaben danach Entwarnung. Damit konnte zumindest die Matura wie geplant stattfinden. Die Exekutive ermittelt wegen gefährlicher Drohung und auch wegen mehrerer Postings, die diese gutgeheißen hatten.

Der Großteil der Schüler durfte nach dem Polizeieinsatz nach Hause gehen, die Abschlussklassen blieben und schrieben wie geplant ihre Mathematikmatura. Die Exekutive sicherte das Gebäude von außen ab und fungierte als „Glücksbringer“ für die Maturanten, wie Polizeisprecher David Furtner meinte.

Täter noch unbekannt

Eltern hatten wegen zweier Postings auf Social Media Anzeige erstattet. Auf einem Video ist ein Ausschnitt aus einem Ego-Shooter-Computerspiel zu sehen, in dem der Schütze mit gezogener Waffe auf das Gymnasium zugeht. Zudem gibt es ein Posting, in dem auf Englisch für 4. Juni eine Straftat in der Schule angekündigt wird.

Wer dahintersteckt, war am Donnerstag noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei werte die Postings als gefährliche Drohung, so Furtner. Es werde aber auch wegen mehrerer Einträge ermittelt, deren Verfasser die Drohung gutgeheißen hatten.

"Solche Videos sind kein jugendlicher Spaß. Das Ganze wird, basierend auf den Ermittlungsergebnissen der Polizei, entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen", reagieren Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander ( ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer auf den Vorfall.