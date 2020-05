Website der KZ-Gedenkstätte Mauthausen gehackt

Abscheuliche kinderpornografische Fotos und der Spruch „Niemals zerfressen!“ prangten Freitagfrüh plötzlich auf der offiziellen Webseite der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (www.mauthausen-memorial.at). Unbekannte Hacker hatten den Sicherheitscode der von einer Wiener Firma betreuten Seite geknackt, die ursprünglichen Inhalte entfernt und durch eigene ersetzt.

Internet-User schlugen Alarm. IT-Experten des Unternehmens gelang es rasch, die gehackte Webseite vom Netz zu nehmen. Ihre Wiederherstellung dauerte Freitagabend aber noch an.

„Dieser kranke, kriminelle Angriff ist zutiefst verabscheuungswürdig. Es ist nicht zu fassen, welche kranken Köpfe hinter solchen Taten stecken“, sagte Innenministerin Johanna Mikl-Leiter in einer ersten Reaktion.

Wegen der zeitlichen Nähe zu den am Sonntag in der Gedenkstätte geplanten Befreiungsfeiern wird ein politischer Hintergrund vermutet. Experten des Bundesamts für Verfassungsschutz ( BVT) nahmen Ermittlungen auf.

Zunächst ging es darum, herauszufinden, von wo aus der Angriff auf die Webseite erfolgt ist. Vermutet wird, dass die Attacke von einem Server im Ausland gestartet wurde. Ein Bekennerschreiben liegt nicht vor. „Wir ermitteln auf Hochtouren, es sind die Top-Leute im Einsatz“, sagt Ministeriums-Sprecher Alexander Marakovits. Wie erste Überprüfungen zeigten, sollen seit dem 1. Mai bereits mehrere Angriffe auf die Memorial-Seite versucht worden sein. „Die sind aber alle erfolglos verlaufen.“