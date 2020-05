Wachstum schwächer: Hoffen auf 2 Prozent

"Derzeit gibt es noch genügend Aufträge", sagt Bernhard Felderer, Direktor des Instituts für Höhere Studien. Wenn aber ein Abschwung komme, seien besonders Exportländer wie Österreich oder Deutschland betroffen, die viel Investitionsgüter, also langlebige Produkte, herstellen. "Eine Maschine muss nicht an einem bestimmten Tag ersetzt werden."

Vertreter der Wirtschaft blicken trotz der Prognosen zuversichtlich in die nahe Zukunft. "Unsere Konjunkturumfrage über das zweite Quartal 2011 zeichnet ein positives Bild für die nächsten sechs Monate", berichtet Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Im ersten Halbjahr 2012 werde es aber eine unsichere Phase geben.

"Schlechtes Vertrauen ist nicht gut für die Konjunktur. Es gab aber auch Sorgen über Krisen nach der kritischen Lage in Nordafrika und nach dem GAU in Fukushima." Die Ereignisse seien trotzdem gut ausgegangen. "Den heimischen Unternehmen geht es überwiegend gut", sagt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Wichtig sei es aber, die Kaufkraft zu erhalten. Daher müsse es einen Stopp bei der Erhöhung von öffentlichen Gebühren und Tarifen geben. Insbesondere denke er dabei an die erhöhten Gaspreise. Für das Jahr 2012 ist Leitl zuversichtlich, dass die Wirtschaft um zwei Prozent wachsen werde.