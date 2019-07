Vor 6.000 Jahren lebten sie an den Seen in Pfahlbauten

Die an den Ufern der Salzkammergutseen errichteten Siedlungen wurden durch das Wasser konserviert und dadurch für die Nachwelt erhalten. Später stieg der Wasserspiegel des Mondsees um 3,5 Meter auf das heutige Niveau an. Darum befinden sich die Reste der 2011 zum UNESCO-Welterbe ernannten „prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen“ allesamt unter Wasser. 111 dieser archäologischen Fundstellen sind dokumentiert, davon fünf in Österreich. Die übrigen befinden sind in der Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich und Slowenien. Johannes Pfeffer, Obmann des Museums: „Die Besiedlung der Seeufer begann vor ca. 6.000 Jahren und setzte sich durch die Bronzezeit fort. Sie endete in der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends.“