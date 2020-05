Von Gottschalk und Jauch beeinflusst

Mit dem nahenden Studienende verkaufte Novak drei Prozent seines Anteils. "Ich wollte ein Radioprogramm bieten, das nicht nervt." Letztendlich bemerkte er, dass er die Musik im Radio hören wollte, auf die er selbst steht und die ansonsten nicht über den Äther der heimischen Sendeanstalten geht. "Das war eine völlig neue Idee. Inspiriert haben uns dabei die sogenannten Easy-Listening-Sender aus den USA, die allerdings mehr Jazz spielen."

Mit der Idee bewarb er sich 2003 für eine Radiolizenz in Linz, wobei er sich damit zunächst noch nicht durchsetzen konnte.

Erfolg Dann ging es aber Schlag auf Schlag: Ein Mobilfunkbetreiber engagierte 2005 den Sender für das weltweit erste UMTS-Handyradio, drei Jahre später sendete die Radiostation im Zentralraum und in Gmunden, seit heuer gibt es sie auch in Klagenfurt. In Wien bespielt der Sender immer wieder sogenannte "Event-Frequenzen", die zeitlich befristet eingerichtet werden.

"Ich war sehr ausdauernd. Wenn man einen Radiosender gründen will, soll man sich sechs Jahre nichts anderes vornehmen", berichtet Novak.

Eine Eigenschaft, die man als Geschäftsführer mitbringen soll, sei vor allem immer neugierig und offen für Neues zu sein. "Ich glaube, man muss immer unter den Ersten sein, die etwas wissen. Davon profitiert man enorm." Weiters sei es wichtig, beim Netzwerken die richtigen Leute zusammenzubringen.

Eine klare Vision hat der Vater einer Tochter, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in Wien lebt, mit seiner Station in Österreich vor Augen: In jeder Landeshauptstadt sollen die Bewohner Lounge FM empfangen können.