Von der Tanzorgel zum Tanzboden

So verlassen wir beschwingt die Tanzorgel und begeben uns auf den Tanzbodenweg. Der 12 km lange Rundweg führt uns entlang eines munter fließenden Kanals in die Ortschaft Haid. Hier genießen wir die prächtigen Ausblicke in die vielfältig gegliederte Landschaft. Eine längere Rast legen wir bei der Heilig-Wasser-Kapelle ein. Sie stammt aus dem Jahr 1470. Der Legende nach sollen die Passanten früherer Zeit hier immer Stimmen und Gesang gehört haben, die erst verstummten, nachdem eine Kapelle errichtet worden war. Kriegsgefangene Belgier und Franzosen haben diese aus Dankbarkeit für die überstandene Kriegsgefangenschaft in der Nachkriegszeit restauriert.