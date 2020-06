Vom Acker auf den Laufsteg

Ein fleischgewordener Männertraum – so nennt man die frischgebackene Miss Oberösterreich 2012, Stefanie Steinmayr, in Kreisen männlicher Verehrer, die sich auf ihrer Facebook-Seite fast überschlagen. 50 Freundschaftsanfragen pro Tag, dazu unzählige Nachrichten und Kommentare werben um die schöne 18-Jährige aus Wolfern, Bezirk Steyr-Land. Keine Chance: Sie ist seit zwei Jahren fest an den 20-jährigen Fußballer Nico Antonitsch vergeben.