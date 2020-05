Vermisster Schlosser tot gefunden

Sieben Wochen lang bangte die Familie von Manfred H. um den Verbleib des Schlossers aus Kopfing und hoffte bis zuletzt auf ein Wunder. Jetzt scheint das Rätsel gelöst: Der zweifache Familienvater dürfte sich das Leben genommen haben.



Am Mittwoch, um 14.30 Uhr hatte ein Passant - nur etwa 100 Meter vom Wohnhaus des 38-Jährigen entfernt - im 35 Meter tiefen See eines aufgelassenen Steinbruchs eine Person treiben gesehen. Der Mann alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bargen den Toten, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den abgängigen Handwerker handelt. "Die Kleiderbeschreibung ist ident mit der des Gesuchten. Die Identifizierung und die Obduktion des Toten finden aber erst am Donnerstag statt, dann gibt es auch Gewissheit", erklärt Chefinspektor Erwin Eilmannsberger vom Bezirkspolizeikommando Schärding.