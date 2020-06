Urnenforst: Letzte Ruhe im Nadelwald

Über einen schmalen Wiesenweg, mit Blick über das malerische Mühlviertler Land, gelangt man in Pfarrkirchen in das sogenannte Schreiberholz. Vor einer Klangkulisse zwitschender Vögel huscht zwischen meterhohen Nadelbäumen ab und zu ein Reh vorbei. Wanderer verirren sich selten in das abgelegene Waldstück. Bald sollen mehr Besucher in das Schreiberholz einkehren, denn ein Teil davon wird zum Urnenforst umfunktioniert. Hinterbliebene können ihren Lieben dann im „Thanruh" gedenken.

Die Idee ist nicht neu, aber in Oberösterreich einzigartig, erklärt der Bestatter vor Ort, Karl Lindorfer: „In Deutschland nennt man sie Friedwälder. Sie haben regen Zulauf, weil dort, anders als in Österreich, Urnenbeisetzungen am eingenen Grundstück verboten sind."