Umweltproblem: Donau wird auf Mikroplastik untersucht

Die Verschmutzung mit Mikroplastik, also Kunststoffteilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind, ist nicht nur ein Umweltproblem in den Weltmeeren. Auch die größeren Flüsse sind zunehmend mit Plastik verschmutzt. Das Ressort von Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) beteiligt sich nun an einer umfassenden Untersuchung der Donau, bei der auch die Situation in Oberösterreich unter die Lupe genommen wird. Die Ergebnisse werden im kommenden Jahr erwartet. Geklärt werden soll, wie viel Mikroplastik vorhanden ist und woher die Teilchen stammen – also zum Beispiel von Produktionsbetrieben entlang des Flusses, aus Kosmetika und Haushaltsmüll.