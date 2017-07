Ein Juwelier-Geschäft in der Landstraße in der Linzer Innenstadt ist Donnerstagvormittag überfallen worden. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich waren vier Täter daran beteiligt. Sie flüchteten in einem Auto. Die Polizei, die um 09.48 Uhr alarmiert wurde, leitete eine Großfahndung ein.