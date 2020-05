Traumjob im kanadischen Toronto

Irgendwann wird sich herausstellen, was ich machen will. Ich bin noch auf der Suche." Vorerst nützt Petra Ackelauer die Vorteile ihrer Unabhängigkeit. Geboren und die ersten neun Jahre aufgewachsen ist die 25-Jährige in Mailand. Sie war dann zehn Jahre in Linz, bevor sie in Graz Betriebswirtschaftslehre studierte. Anschließend ging sie zwei Jahre nach Australien, um dort den Master in International Business und International Relations zu absolvieren.



Ackelauer suchte dann nach einer Arbeitsmöglichkeit im Ausland, "das Arbeitsvisum hat mich nach Kanada gebracht". Sie wurde in der Außenhandelsstelle in Toronto fündig, wo sie seit zehn Monaten engagiert ist. "Das Gute an meinem Job ist, dass man viele tolle Firmen kennenlernt", erzählt sie. Sie ist zuständig für österreichische Unternehmen, die in den Bereichen Automotive, Maschinen, Anlagen und Elektronik tätig sind und sich in Kanada engagieren wollen. Alle zwei Wochen erstellt sie einen Newsletter, in dem Firmen über öffentliche Ausschreibungen in Kanada informiert werden.



Im November begleitet sie Firmen bei einer Marktsondierungsreise. Kürzlich hat sie sich ein Motorrad gekauft, eine Kawasaki 250, um das Land besser kennenzulernen. Irgendwann beabsichtigt sie, nach Österreich zurückzukehren, "weil es die Heimat ist. Aber wann, ist völlig offen."