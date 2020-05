Trachten: Kaum Bindung an Volkskultur

Anders als Ikrath glaubt Harald Brillinger, der Leiter der Landjugend Oberösterreich, an ein wieder erstarktes Bewusstsein zur Volkskultur. "Das Erdige und das Bodenständige liegt wieder im Trend." Immer mehr junge Menschen würden sich Volkstanz- und Schuhplattergruppen anschließen.

Der Unterschied zwischen der originalen Kluft, die einer Region zugeordnet werden kann, und den sogenannten Fantasie-Trachten stört ihn nicht. "Mit dem Boom sind auch die richtigen Trachten wieder mehr geworden", sagt Brillinger.

Die Landjugend selbst bietet bei ihren Ortsgruppen Trachtennähkurse an. "Vor 15 Jahren hat sich niemand getraut, Lederhose und Dirndl anzuziehen. Uns freut es, dass die Tracht nicht mehr als verstaubt wahrgenommen wird. Deshalb sind wir dahinter, dass es auch so bleibt", erklärt der Landjugend-Leiter.

Besonders positiv sei, dass Menschen in Tracht auf Festen friedfertiger seien als im normalen Gewand. "Sie führen sich weniger auf, weil die sozialen Schichten nicht mehr sichtbar sind, wenn alle gleich angezogen sind. Das ist ein ganz anderes Feiern", ist Brillinger überzeugt.

Dagmar Beutelmeyer, Vorständin und Geschäftsführerin beim Marktforschungsinstitut market, ortet als Grund für die Beliebtheit der Trachtenmode vor allem das Angebot des Marktes. "Wenn die Kleidung der Bevölkerung gefällt, wird sie gekauft. Offensichtlich gibt es ein Repertoire , das gefällt und in ist." Ein weiterer Grund für die Popularität sei, dass man mit Tracht immer gut angezogen sei. Wobei sie betont, dass sie das nur vermuten kann. Studien, warum die Menschen sich trachtig gewanden, gebe es nicht.