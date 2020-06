Teuflische Probleme mit Gottesmann

Mülleder und ihre Mitstreiter fordern nun Konsequenzen. Es wurde sogar angedacht, Neubauer das Betreten der Schule zu verbieten. „Das wird rechtlich nicht möglich sein. Wir Eltern wollen aber, dass er sich von allen religiösen Angelegenheiten fernhält", betont die besorgte Mutter.

Auch Direktorin Romana Pramberger zeigt sich gegenüber einem Aussperren des Geistlichen skeptisch. „Das ist nicht geplant. Wir verwehren uns nicht gegen die Kirche." Jedoch werde die Schule alle Eltern informieren, wann Veranstaltungen mit dem Pfarradministrator anstehen. Es sei dann ihnen überlassen, ob sie ihre Kinder daran teilnehmen lassen.

Schon im vergangenen Jahr habe Mülleder ihre Tochter nicht zur Erstkommunionsvorbereitung geschickt, weil sie Vorbehalte gegen Neubauer hatte. Damals feierten nur zwei von 14 Kindern der Schule das Fest in der Herz-Jesu-Kirche. Die anderen erhielten ihre erste Hostie in der Pfarre St. Michael am Bindermichl.

Kritisch betrachtet auch der zuständige Dechant, Franz Peter Handlechner, die Arbeit Neubauers. „Er ist seit drei Jahren Pfarradministrator. Probleme in dieser Richtung gab es von Anfang an." Der umstrittene Geistliche gehöre der katholischen Erneuerungsbewegung Neokatechumenat an, die sehr stark mit dem „Bösen" arbeite. Der betroffene Priester selbst schweigt zu den Vorwürfen.