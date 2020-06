Taxi-Fahrer als Lebensretter

So etwas wie gestern möchte ich bitte nie wieder erleben", sagt Taxi-Lenker Gerhard Kastl am Tag nach seinem Hilfseinsatz. Der 59-Jährige hatte am Montag einem Menschen das Leben gerettet. Er war als Erster zu einem furchtbaren Unfall auf der B 38 kurz vor Sandl gekommen, bei dem ein Pensionist sein rechtes Bein verlor.

Wie berichtet, hatte eine 25-jährige Pkw-Lenkerin auf einer unübersichtlichen Stelle einen Lkw überholt. Dabei dürfte sie einen Transporter übersehen haben, der aus einer Parkbucht auf die Bundesstraße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, verriss sie ihr Auto in Richtung Parkbucht. Doch dort stand der 69-Jährige vor seinem Wagen und verrichtete seine Notdurft. Der Rentner wurde zwischen den Pkw eingeklemmt, sein Bein oberhalb des Knies abgetrennt.