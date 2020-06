Tausend Tasten und 444 Ortstafeln

Auch der öffentliche Raum wird mit zeitlich begrenzten Projekten gefüllt. Am markantesten sind die 444 Ortstafeln aller oberösterreichischen Gemeinden an der Fassade des neuen Kulturzentrums. „Hier gibt es einen Unterschied zum Wiener Museumsquartier, das in einer großen Stadt liegt. Wir wollen ein Kulturquartier für alle Oberösterreicher sein. Die Tafeln sind ein ‚Grüß Gott‘ und bilden den Auftakt zu einer Beschäftigung mit der Region.“ Das sei schon beim Höhenrausch gut gelungen, wo viele Menschen aus ganz Oberösterreich nach Linz gekommen sind. Für den Sommer sei ein Sinnesrausch geplant, wo Teile des Parkdecks mit Installationen über das Sehen, Hören und Riechen bestückt werden.

Der amerikanische Künstler Micah Silver nimmt den Innenhof des Ursulinenhofs mit einer sternförmigen Installation aus ausrangierten Klavieren in Beschlag. Und beim Eingang zum Foyer können sich die Besucher den Weg durch wuchernde organische Gebilde aus Holz und Schaumstoff des brasilianischen Künstlers Henrique Oliveira bahnen.

Und auch den OK Platz sollen Installationen beleben. „Wichtig ist, dass man nicht nur im Museum auf die Besucher wartet, sondern auch auf die Besucher zugeht“, erklärt Sturm.