Stimmwunder aus Hinterstoder

Mittlerweile wohnt er nicht mehr im Internat und geht auch nicht mehr in St. Florian zur Schule. Der junge Sänger besucht derzeit in Linz eine Schauspielschule. "Zwar möchte ich später unbedingt Opern- oder Liedsänger werden, aber es bringt mir sehr viel, wenn ich auf der Bühne ein ausgebildetes Erscheinen habe", sagt Mühlbacher, der beinahe ausschließlich klassische Musik hört. "Meine zwei älteren Schwestern, die eine ganz normale Jugend haben, hören Popmusik. Da bekomme ich etwas davon ab. Manches gefällt mir schon, aber die Klassik ist viel tiefgründiger", sagt das musikalische Talent, das sich stets gewählt ausdrückt.

Bei den Florianer Sängerknaben ist er, wie Farnberger sagt, "quasi ein freier Mitarbeiter". Trotzdem kommt er beinahe jeden Tag zum Proben hierher. Viel Zeit verbringt er nicht nur in St. Florian, sondern auch auf den großen Bühnen der Welt. In Tokio sang er den Yniold in Debussys "Pelleas et Melisande". Beim Opernfestival in Aix-en-Provence und an der Wiener Staatsoper mimte er den Ersten Knaben in der "Zauberflöte".

"Natürlich bin ich vorher nervös, aber auf der Bühne soll man es eigentlich nicht sein. Auch bei mir ist die Aufregung dort vorbei", antwortet Mühlbacher auf die Frage, ob ihn auf den Brettern der renommierten Häuser das Lampenfieber packe. "Ich konzentriere mich vor 15 Leuten genauso wie vor 10.000."

Wie lange er noch Arien für Frauen und Knabenrollen singen kann, ist ungewiss. Wie ein Damoklesschwert schwebt der nahende Stimmbruch über dem 16-Jährigen. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er danach nicht mehr singen kann, das Talent und das, was er erarbeitet hat, wird bleiben", erklärt Farnberger. Allerdings müsse die Stimme danach wieder neu eingestellt werden.