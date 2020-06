Steyr: "Pfundskerl, der nie aggressiv war"

Im Haus Schlüsselhofgasse 56 in Steyr (OÖ) ist es Dienstagvormittag ungewöhnlich ruhig. Kein Autoverkehr, keine Leute auf der Straße. Nur Erich Herburger schaut aus seinem Fenster im Erdgeschoß. „Ich hab’ gut geschlafen. Der Joschi hat ja gesagt, dass er uns nichts tut“, behauptet er. Gemeint ist der mutmaßliche Heckenschütze Josef N., der am Montag von zwei Balkonen aus dem 3. Stock wahllos mit einem Schnellfeuergewehr („ Kalaschnikow“, Typ AK-47) auf Passanten und Polizisten gefeuert haben soll. Das Tatmotiv liegt noch im Dunkeln, erfahrene Kriminalisten schließen aber nicht aus, dass sich der Verdächtige von der Polizei möglicherweise erschießen lassen wollte („suicide by cops“).

„Der Joschi war immer ein Pfundskerl, den ich nie aggressiv erlebt habe“, beschreibt der 64-Jährige den langjährigen Nachbarn. Im Sommer sei er meist monatelang nicht in Steyr gewesen und dann plötzlich wieder aufgetaucht – manchmal mit einem weißen Husky, ein Mal sogar mit einem Sport-Cabrio. „Er hat auch in Wien eine Wohnung gehabt und soll regelmäßig zu seiner Schwester nach Sizilien gefahren sein.“ N. sei ein leidenschaftlicher Spieler gewesen, der aus gesundheitlichen Gründen keiner Arbeit nachgegangen sei. „Er hat von anderen Sachen gelebt“, meint Herburger kryptisch. Er will nicht ausschließen, dass der 51-jährige Geschäfte mit sizilianischen Freunden gemacht habe. „Das würde auch die Herkunft der Kalaschnikow erklären.“ Drei Tage vor dem Amoklauf sei N. mit einer ungewöhnlichen Bitte an ihn herangetreten. „Der Joschi hat gefragt, ob ich nicht eine Schlafgelegenheit für drei Leute habe.“ Er habe aber verneint und die Unbekannten dann nie gesehen.

Während der Tat habe N. von oben herabgerufen. „Er hat gesagt: Ich will ja niemandem weh tun, nur mit zwei Leuten reden – aber die Polizei lässt mich nicht.“