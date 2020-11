SPÖ-OÖ-Landesgeschäftsführer tritt nach Alko-Unfall zurück

Knalleffekt in der oberösterreichischen Landespolitik: SPÖ-Klubobmann Christian Makor kündigte an, am Dienstag alle seine politischen Funktionen zurückzulegen.

Der Grund: Ein nach dem Landesparteitag am vergangenen Samstag alkoholisiert verursachter Unfall. Er habe nach dem Parteitag in seinem Büro noch ein Bier getrunken, sich dann in sein Auto gesetzt und in der Landhausgarage einen Parkschaden verursacht, schilderte Makor in einer verbreiteten Erklärung.

Er habe den Unfall der Polizei gemeldet, ein routinemäßiger Alkoholtest habe dann eine Alkoholisierung von 1 Promille ergeben.

Aufgrunddessen werde er seine Funktionen mit der Klubsitzung am morgigen Dienstag zurücklegen, kündigte Makor an.