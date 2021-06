SPÖ heult mit Grauen Wölfen

Der zum " Wolfsgruß" klatschende Leidenmühler dürfte das Fass nun zum Überlaufen gebracht haben. 70 Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft forderten am Mittwoch in einem vom OÖ. Netzwerk gegen Rechtsextremismus initiierten offenen Brief von Stadtchef Luger eine klare Abgrenzung zu den rechtsextremen "Grauen Wölfen" (der KURIER berichtete).

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth, Aufdecker Günter Wallraff, die Schauspieler Harald Krassnitzer und Erwin Steinhauer, die Schriftsteller Robert Menasse und Franzobel, Politikwissenschafter Anton Pelinka, IKG-Präsident Oskar Deutsch oder der Karikaturist Gerhard Haderer zeigen sich bestürzt über das Naheverhältnis der Linzer SPÖ-Spitze zum Verein Avrasya. Dieser soll sich einen demokratischen und integrationsfördernden Anschein geben, hetze aber gegen Juden, Kurden, Armenier und Linke. Beispielsweise soll die Avrasya-Jugend eine antisemitische Karikatur verbreitet haben, in der ein Hund mit Davidstern vor einem türkischen Wolf zitternd am Boden liegt. Das Antifa-Netzwerk vermutet aber auch Sympathien für die Terrormiliz " Islamischer Staat". Ein Linzer Avrasya-Aktivist soll auf Facebook jedem kurdischen Widerstandskämpfer in Kobane gewünscht haben, dass er "qualvoll verreckt".

"Avrasyia ist keine Organisation der Grauen Wölfe", widerspricht Stadtchef Luger den Vorwürfen. Ideologisch habe er mit dem Verein auch nichts am Hut, in Integrationsfragen gebe es aber eine Gesprächsbasis: "So lange Organisationen nicht verboten sind, verweigere ich als Bürgermeister keinen Dialog."