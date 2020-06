„Sklave“ des Küchenchefs

Schwere rassistische Beleidigungen musste sich ein heute 46-jähriger Afrikaner bei seiner Arbeit als Abwäscher und Küchenhilfe in einem Welser Hotel anhören. Der Küchenchef hatte sich zweieinhalb Monate lang als seinen „Herren“ und den Arbeitnehmer als „Sklaven“ bezeichnet. Außerdem sollen in diesem Zeitraum noch weitere fremdenfeindliche Bemerkungen gefallen sein. Als sich der Afrikaner im Frühjahr des vergangenen Jahres an den Hoteldirektor wandte, bekam er von diesem keine Hilfe. Deshalb ging der Betroffene zur Polizei und schilderte, wie mit ihm an seinem Arbeitsplatz umgegangen worden sei. Der Afrikaner erstattete auch Anzeige. Daraufhin wurde er gekündigt.