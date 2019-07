Sich in Rolle des anderen versetzen

Fellinger illustriert das Thema mit selbst gezeichneten Bildern auf einer Tafel und lädt mehrere Teilnehmer ein, verschiedene Rollen dieser Geschichte einzunehmen. So kann sich der Einzelne aus seiner eigenen gehörlosen und einsamen Welt in eine andere Rolle versetzen. „Wesentlich ist, eine andere Perspektive einzunehmen. Ein Kind lernt das normalerweise mit drei bis vier Jahren, indem es anderen Menschen zuhört und so andere Meinungen kennenlernt. Die meisten unserer Bewohner haben das nicht gelernt, weil die Eltern nicht mit ihnen sprechen konnten. Der Perspektivenwechsel in dieser Geschichte regt die Bewohner dazu an, sich zu überlegen, was denkt der andere. Genau das soll dann in den Alltag übertragen werden.“

Segen in der Gebärdensprache

Es ist beeindruckend, als ein schwer beeinträchtigter Mann im fortgeschrittenen Alter in der Rolle des Jesus in Gebärdensprache den Anwesenden den Segen gibt. Zum Abschluss wird ein Lied in Gebärdensprache gesungen. Ein besonderes fast lautloses gemeinschaftliches Erlebnis. „Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Er braucht andere Menschen, um sich selbst zu entfalten. Die beste Zweierbeziehung erschöpft sich, wenn sie isoliert von anderen stattfindet. Gerade für Menschen mit Hörbehinderung ist eine gezielte Förderung und Begleitung wichtig“, so Fellinger.

20-Jahr-Feier am 11. Juli

Anschließend stellen die Bewohner in ihren Werkstätten liebevoll bemalte Tongefäße, exakt geflochtene Körbe und andere Produkte her. Am Donnerstag, 11. Juli feiert die „Lebenswelt“ den 20. Geburtstag und freut sich auf Besucher.

Autor: Josef Leitner