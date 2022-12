Wenn Biezeln und Picken nicht helfen

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich irgendwo anzukleben. Man wartet dann ganz einfach darauf, dass jemand mit einem Kleberlöser daher kommt und schon ist man befreit. Und selbstverständlich bekommt man das, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Also habe ich mich kurzerhand auf das neue Bühnenbild gepickt, das noch am Boden lag. Später sollte es als Bühnenhintergrund aufgehängt werden. Aber so wie es sich der kleine Seppy vorgestellt hatte, war es dann leider nicht.

Festgepickt am Bühnenbild

Es ist nämlich niemand gekommen und hat mich entpickt. Ganz im Gegenteil, Kasperl war so grantig, dass ich das schöne Bühnenbild verschandelt hab’, dass er mich kurzerhand kleben ließ. Und noch schlimmer, er hat dann das ganze Bühnenbild mitsamt mir aufgehängt. Und da picke ich nun, auf dem Bild vom Spielzeugladen. Manchmal kommt es halt anders, als man denkt.