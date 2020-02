Schluß mit Politik der offenen Grenzen!

„Erdogan darf mit seiner Erpressungspolitik keinen Erfolg haben“, reagiert Landeshauptmann Thomas Stelzer auf die Ankündigung der Türkei, ihre Grenzen nach Europa für Flüchtlinge zu öffnen. „Die EU darf Kernaufgaben wie den Grenzschutz und kontrollierte Migration nicht mehr an die Türkei auslagern“, so Stelzer. „Ich erwarte mir nun ein sofortiges Handeln der EU. Ein Zusehen Europas wie 2015 darf es nicht noch einmal geben. Der Außengrenzschutz muss erste und oberste Priorität haben, illegale Routen sind unbedingt geschlossen zu halten. Erdogan darf nicht bestimmen, wer nach Europa kommt. Das muss Europa schon selber tun,“ betont der Landeshauptmann in einer Stellungnahme heute, Samstag.