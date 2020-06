Räder statt Autos in Städten

KURIER: Matthias Ruete, der Generaldirektor von Transport und Verkehr in der EU-Kommission, hat Ihnen am Montag erklärt, dass die Summerauerbahn (Linz-Summerau) den Sprung auf die Liste der europäischen Transitrouten nicht geschafft hat.

Franz Hiesl: Wir müssen hier nun auf die Eigenfinanzierung setzen. Sie soll um 300 Millionen Euro ausgebaut werden. Die Planung und Genehmigungen sind schon abgeschlossen. Der Bund hat den Ausbau erst für 2019 vorgesehen. Niemand kann derzeit aber aus Gründen der Einhaltung der Maastricht-Kriterien die 300 Millionen aufbringen. Von der EU ist derzeit auch keine Schützenhilfe zu erwarten.

Sie haben nun acht Varianten für die Ostumfahrung Linz festlegen lassen. Da die Mühlkreisautobahn bereits stark belastet ist, ist es vermutlich am effektivsten, wenn man die stadtnahe Variante bevorzugt.

Je stadtnäher man die Linie führt, umso stärker ist der Verkehr verlagerbar. Das ist ein Grundgesetz in der Straßenplanung. Wir haben den Raum von der Donau bis Hagenberg als zu untersuchendes Gebiet festgelegt. 16 Gemeinden sind eingebunden.

Wir haben drei Linien festgemacht. Eine Linie, die sehr nahe an der Donau verläuft, springt an der Stadtgrenze von Linz im Raum Auhof von der A 7 ab und geht zur Steyregger Brücke hin und am Rande der voestalpine vorbei Richtung Ebelsberg. Die am weitest außen liegende Variante würde auf den A1-Anschluss Enns-West hinzielen. Bis Ende des Jahres sollte die Trassenfestlegung erfolgen. Sie wird für zehn, 15 Jahre tiefgefroren. Das ist für Linz langfristig ein wichtiges Projekt.

Die Planungen für die zweite Straßenbahnachse in Linz laufen?

Linz braucht eine weitere Straßenbahnachse, weil wir jetzt schon große Probleme haben, die Menschen, die mit den Zügen am Bahnhof ankommen, weiterzutransportieren. Das nächste Problem ist die Landstraße, weil wir dort nur eine begrenzte Transportkapazität haben. Die Linz-Linien haben nun eine Planung vorgelegt, die einem Super-Mercedes entspricht. Aufwendig, teuer, kostenmäßig unüberschaubar, alle Linzer Probleme lösend, die in den nächsten zehn Jahren kommen – aber mit dem kleinen Makel versehen, dass niemand weiß, wer das bezahlt. Das muss gelöst werden. Wir wollen ein abgespecktes Projekt realisieren. Wir brauchen keine U-Bahn wie Wien, sondern eine oberirdisch geführte Straßenbahnlinie, die finanzierbar ist.

Bei dieser Studienreise haben wir gesehen, dass sowohl Brüssel als auch Gent stark auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Fahrradnetzes setzen. Was sind Ihre Schlüsse?

Wir haben für den Großraum Linz, also für Linz und 15 bis 20 km rundherum, einen Gesamtverkehrsplan entwickelt. Wir setzen nicht nur auf die Straße, sondern auch auf alle anderen Möglichkeiten wie die Straßenbahn, die Regiotram etc., sodass es Alternativen zum Auto gibt. 2025, also in rund zehn Jahren, wird die Mobilität noch um 25 Prozent höher sein als heute. Der Großraum Linz hat rund 48 Prozent aller Arbeitsplätze Oberösterreichs. 36 Prozent der Bewohner leben hier. Wir haben ein gut ausgebautes Staßensystem. Das gilt auch für Linz, aber wir stehen nach dem Bau des Westrings an. Linz wird wegen der Einpendler immer viel Autoverkehr haben. Wir brauchen aber Alternativen für die Autofahrer, dass sie die Möglichkeit haben, vom Auto umzusteigen. Speziell für jene, die im verdichteten Umkreis von Linz wohnen. Sie sollen auf die Schiene umsteigen können, sie sollen aber auch im Radverkehr Möglichkeiten finden, die sie jetzt nicht haben.

Wir haben hier in Belgien gesehen, dass es auf viele Kleinigkeiten ankommt. Dass man beispielsweise das Rad gut und sicher abstellen kann, dass man einen kurzen Weg zum Zug hat, es braucht Betreuung und Verleihsysteme. Nach dem Ausbau der touristischen Radwege werden wir uns nun auf den Alltagsverkehr konzentrieren.