Pühringer: Kleinere Brötchen backen

Raab fühlt sich von den Schwarzen im Stich gelassen. "Einen Anruf vom Landeshauptmann hätte ich mir schon erwartet", sagt er. Nur Gottfried Kneifel habe ihm geantwortet. Josef Pühringer sagt, er werde Raab nicht anrufen. Er behandle Raab genauso wie alle anderen Bürgermeister. Aus der Partei auschließen will er ihn nicht. Wenn er mit der ÖVP Hofkirchen und der ÖVP des Bezirks Rohrbach rede, könne Raab gerne dabei sein. Raab habe gewusst, dass sein Ansprechpartner der Gemeindebund und nicht die Bürgermeisterplattform sei.



Der Landeshauptmann betont, er sei in intensiven Gesprächen mit dem Gemeindebund. Die angespannte Finanzlage sei nicht neu. "Es ist wichtig, dass wir Reformen durchführen und Kostenentlastungen erreichen." Aufgrund der Spitalsreform werde es bald zu geringeren Belastungen kommen. Die großen Themen wie Spitals- und Pflegefinanzierung könnten nur auf Bundesebene gelöst werden. Er warnt davor, jetzt sofort eine Neuverhandlung des Finanzausgleichs zu verlangen, "weil von allen Opfer eingefordert werden. Das wäre unklug." Denn der Bund habe die allergrößten finanziellen Probleme. 88 Prozent der Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte entfallen auf ihn. Inzwischen sollen Land und Gemeinden Reformen konsequent angehen und Kosten senken.

Der Landeshauptmann verweist auf den nächsten Finanzausgleich, der 2015 in Kraft treten und der 2013 verhandelt werde.