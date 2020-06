Pühringer: Gehälter werden nun erhöht

Gute Nachrichten für die Bediensteten des Landes, der Gemeinden und der Spitäler in Oberösterreich. Landeshauptmann Josef Pühringer kündigt im Gespräch mit dem KURIER „moderate Erhöhungen“ der Gehälter an. Wie hoch diese sein sollen, wollte der Landeshauptmann nicht sagen. „Mir schweben Lösungen vor, die vor allem den kleinen Einkommensbeziehern Verbesserungen bringen.“ Er will mit der Gewerkschaft die Verhandlungen im ersten Halbjahr 2012 führen. Pühringer wird den Beschluss des Landtages, der eine Reduktion der Gehaltserhöhung um ein Prozent vorsieht, zwar nicht zurücknehmen, es sollten aber andere Leistungen erhöht werden.

Der Landeshauptmann begründet seine Haltungsänderung mit dem Sparpaket des Bundes, das bei der Beschlussfassung im Landtag 2011 noch nicht absehbar gewesen sei. Dieses sieht für 2013 eine Nulllohnrunde und für 2014 eine moderate Erhöhung vor.