Pornojäger nach Infarkt gestorben

Dass der christliche Fundamentalist in seinem populistischen Kampf gegen "die Unmoral und das Böse" meist gewaltig über das Ziel hinausschoss und auf diese Weise immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet, störte ihn wenig. "Außer meinem Hausverstand und dem Zorn kann ich nichts verlieren."



Mit aufsehenerregenden Aktionen gegen Abtreibung, Pornografie, Homosexualität und moderne Kunstwerke soll er in den vergangenen 40 Jahren eine zweistellige Zahl an Vorstrafen gesammelt haben. Humer schreckte auch vor Sachbeschädigung nicht zurück. Besonders spektakulär war sein Anschlag auf die Mozart-Statue des deutschen Künstlers Markus Lüpertz in Salzburg, die er mit Farbe und Federn verunzierte.



Am vergangenen Sonntag starb Humer im Klinikum Wels an den Folgen seines vierten Herzinfarktes. Der 85-Jährige hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder.