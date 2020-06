Polit-Rabauke darf Polizisten nicht als Beweisfälscher bezichtigen

Am 4. April 2012 hatte der Welser Polit-Rabauke Ludwig Reinthaler in der Facebook-Gruppe „Liste Wir für Königshofer!!!!!!!!!!“ (der aus der FPÖ ausgeschlossene Ex-Nationalrat Werner Königshofer, Anm.) folgende Nachricht gepostet: „Na der Uwe Sailer ist jener Polizist der Beweise verfälscht hat um zur Verurteilung 3 meiner Freunde beizutragen. Die wurden allerdings trotzdem in allen Punkten freigesprochen, das verkraftete er bis heute nicht. Ja und ich habe ihn wegen Amtsmissbrauch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das hat aber dort niemanden interessiert!!! So ist Österreich....“.