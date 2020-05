Ortschef fordert Ausgangssperre für Flüchtlinge

Es sind halt viel zu viele", sagt ein Pensionist, auf dessen Kappe " Austria" und der Bundesadler prangen.

Das sahen auch die meisten anderen St. Georgener so, die sich am Freitagabend auf dem Kirchenplatz der Attergau-Gemeinde versammelten. Bürgermeister Ferdinand Aigner ( ÖVP) hatte zur Protestkundgebung geladen, seine Amts- und Parteikollegen Ernst Pachler aus Berg und Markus Bradler aus Straß unterstützten ihn dabei. Stein des Anstoßes: Die Asyl-Erstaufnahmestelle in Thalham, nur ein paar Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Vor einer Woche wurden dort wie in Linz und Salzburg Zelte errichtet, weil die Einrichtung aus allen Nähten platzt. Anstatt 120 sind in Thalham aktuell bis zu 300 Flüchtlinge untergebracht.

"Es geht mir nicht um Ausländerhetze", schickte Aigner bei seiner Ansprache voraus. "Jeder, der Anspruch hat, soll auch Asyl bekommen." Doch wenn manche sagen würden, es gebe kein Sicherheitsproblem durch das Flüchtlingslager, könne er das so nicht hinnehmen. "Fragen sie die Geschäftsleute in St. Georgen."