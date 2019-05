OÖ: FPÖ-Sicherheitslandesrat Podgorschek tritt zurück

Oberösterreichs Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek ( FPÖ) hat am Montag in einer Presseaussendung seinen Rücktritt erklärt. Er befürchte, "bei der nun einsetzenden oppositionellen Schmutzkübelkampagne anlässlich der sogenannten 'Ibizaaffäre' erneut zur Zielscheibe medialer Angriffe zu werden", hieß es. Podgorschek stand nach einer Rede bei der deutschen AfD im Vorjahr stark in der Kritik.