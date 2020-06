OÖ: Brandanschlag auf Kaserne

Ein rätselhafter Brandanschlag hat sich Sonntagfrüh auf dem Gelände des Fliegerhorstes Vogler in der Kaserne Hörsching (OÖ) zugetragen. Fünf Fahrzeuge – darunter das Dienstauto des oö. Militärkommandanten Kurt Raffetseder – sind vom Feuer fast völlig zerstört worden. Zwei weitere Wagen wurden schwer beschädigt. Es gibt keine Verletzten, der Sachschaden beträgt aber mehrere Hunderttausend Euro.



Bundesheer und Polizei suchen nun fieberhaft nach den Tätern. Es wird vermutet, dass jemand aus der Kaserne den Brand gelegt haben könnte. Die unter strengster Geheimhaltung laufenden Ermittlungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) geleitet.



Bereits vor fünf Jahren hatte es in Oberösterreich einen bis heute nicht geklärten Brandanschlag auf das Dienstauto eines hochrangigen Heeresoffiziers gegeben. Während eines Treffens von Militär- und Brigadekommandanten in Hörsching war der Wagen des Vorarlberger Brigadiers Gottfried Schröckenfuchs – er hatte es vor seinem Quartier in Pupping abgestellt – mit einem Molotow-Cocktail angezündet worden. „Überlegt Euch was ihr tut – 2010“, lautete die Botschaft, die der Attentäter damals hinterließ. Es wurde vermutet, dass der Anschlag mit der Bundesheerreform in Zusammenhang steht.