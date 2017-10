Nach einem Verkehrsunfall Mittwochabend in Eggelsberg im Bezirk Braunau am Inn ist ein vergleichsweise leicht verletzter 36-jähriger Lenker im Spital gestorben. Ein Schwerverletzter überlebte hingegen. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Ein 31-Jähriger war mit seinem Firmen-Lkw auf einer Kreuzung ungebremst von einer Landes- in eine bevorrangte Bundesstraße eingebogen. Dort stieß er mit einem Klein-Lkw zusammen, der von einem 36-Jährigem gelenkt wurde. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Transporter von der Straße geschleudert.

Der Notarzt versorgte den Lkw-Fahrer, er wurde danach mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Sein 41-jähriger Beifahrer wurde ebenso wie der 36-jährige Klein-Lkw-Lenker, der einen Bruch erlitten hatte, in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Am Donnerstag starb der 36-Jährige. Zur Klärung der Todesursache wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.