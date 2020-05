Dritter Mord binnen einer Woche in Oberösterreich

Schon wieder dürfte ein Beziehungsdrama in Oberösterreich tödlich geendet haben. Nachdem ein Nachbar Alarm geschlagen hatte, fanden Polizisten am späten Samstagvormittag die Leichen einer Frau und eines Mannes in deren Einfamilienhaus. Laut ersten Ermittlungsergebnissen dürfte das Paar derzeit in Trennung gelebt haben.

Das ist schon die dritte derartige Tat binnen weniger Tage. Erst am Montag waren in Lichtenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung die Leichen eines 53-Jährigen und seiner 45 Jahre alten Lebensgefährtin gefunden worden. Der Mann dürfte seine Partnerin mit einem Schlachtschussapparat getötet und sich dann anschließend mit einer Schrotflinte erschossen haben.

Fahndung In Traun im Bezirk Linz-Land waren am Donnerstag eine 41-jährige Frau sowie ihr Hund tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Postmitarbeiterin dürfte erdrosselt worden sein. Nach dem 34-jährigen Lebensgefährten der Frau wird derzeit per europäischem Haftbefehl gesucht, weil die Polizei den Mann in Tschechien vermutet. Bislang fehlt aber jede Spur von ihm.