Oberbank-Gala: Sie sang wie eine Göttin

Die 2000 Gäste im Oberbank-Forum waren beeindruckt. Höhepunkt des Abends waren das Brucknerorchester und die Sänger Andie Gabauer und Monika Ballwein. Vor allem Ballwein überzeugte mit ihrer unglaublich guten Stimme alle Zuhörer. Sie spielten und sangen unter dem Motto Tribute to Legends Titel von Falco, David Bowie, Udo Jürgens, Whitney Houston, Barbra Streisand, Prince und John Miles. Die Stimmung war großartig.

Foto: honorarfrei/Krügl Eric Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger hatte als Hauptredner Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel zum Thema EU engagiert. Schüssel übertraf die Erwartungen vieler. "2016 war ein ganz schwieriges Jahr", meinte der 71-Jährige, der aber immer noch wie 50 aussieht. Das Wort Krise komme aus dem Altgriechischen, das er noch im Gymnasium gelernt habe, und bedeute, eine Entscheidung an einem Wendepunkt treffen. Die weltweite Dominanz der Amerika sei in großem Ausmaß vorbei. Barack Obama habe eine Rückzugspolitik betrieben, Trump werde sie fortführen. "Europa muss aufwachen und sich auf seine Dinge konzentrieren. Es muss viel stärker außenpolitisch agieren." Die EU müsse sich entscheiden zwischen einem weltweiten Rückzug oder eine mutigen globalen Zusammenarbeit. Europa habe mit Krisen zu leben gelernt, aber verlernt, die Erfolge wertzuschätzen. So habe er gemeinsam mit dem damaligen EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi in der Silvesternacht von 2001 auf 2002 die ersten Euro-Scheine aus dem Bankomat in Wien ausgedruckt.

Der Altkanzler nannte fünf Bereiche, in denen es zu Reformen kommen müsse. 1. Europa benötigt ein gemeinsames Asylrecht. 2. Die europäischen Außengrenzen müssen geschützt werden. 3. Es müssen mit den nordafrikanischen Staaten Verhandlungen aufgenommen werden mit dem Ziel, Flüchtlinge zurückzunehmen. 3. Die Stabilitätskriterien in der Eurozone müssen eingehalten werden. 4. Die EU muss ihre militärische Kraft stärker bündeln. Während die USA, China und Russland ihre Militärausgaben erhöhen, reduziert sie die EU. 5. Europa muss sich von seinen Überregulierungen befreien.

Schüssel forderte trotz aller Probleme zu Optimismus auf. "Der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst." Der Nationalstaat sei für die kleinen Probleme zu groß und für die großen Probleme zu klein. Sein Appell: "Misstraut den Vereinfachern! Vertraut den Mutigen! Urteilt selbst!"

Franz Gasselsberger kündigte für seine Oberbank ein neuerliches Rekord-Ergebnis an, ohne vorerst konkrete Zahlen zu nennen. "2016 war das erfolgreichste Jahr der Bank." Drei Kapitalerhöhungen hätten 330 Millionen Euro eingebracht, der Streubesitz habe sich von 26 auf 36 Prozent erhöht, der Börsenwert habe sich seit 2005 verdreifacht. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist für ihn ein "Skandal", denn die Politik erspare sich Reformen und sie gehe auf Kosten der Sparer. Der Leidensdruck der Sparer nehme aber noch weiter zu, denn die Inflation führe zu Wertverlusten.