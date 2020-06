Nicht gleich alle Karten herzeigen

Was macht ihn so erfolgreich?„Ich habe sicher einen eigenen Kopf. Ich habe von Ludwig Scharinger die Konsequenz in der Umsetzung gelernt. Ein gewisser Fleiß ist auch dabei.“ Außerdem sei er relativ fit. „Ich bin von der Jugend her austrainiert.“ Er rauche nicht, trinke wenig und esse seit zehn Jahren bewusst.

Was hat er in der Politik gelernt? „Man muss auf die Meinungen der anderen hören. Man muss die Linie vorgeben, man muss aber darauf achtgeben, was die Bevölkerung verkraftet. Denn vorauszugehen und niemand folgt einem, das hilft niemand. Ich hab auch gelernt, ein Netzwerk über die Parteigrenzen hinweg aufzubauen. Das kommt mir im Parlament zugute. Ich kann mit allen reden. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wichtig ist, dass man reden kann.“ Er sei aber nicht immer ein Konsenspolitiker. Gelernt habe er auch, nicht gleich alle Karten herzuzeigen. „Man kann durchaus eine Schlacht verlieren, aber den Krieg muss man gewinnen.“