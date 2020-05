Neue Indizien im Fall Braunau

Der gerichtliche Sachverständige, Ernst Griebnitz, muss klären, ob bei Ivan D. eine psychische Erkrankung vorliegt und ob er bei der Tat zurechnungsfähig war. Das Ergebnis dürfte frühestens nächste Woche vorliegen.

Bei der Staatsanwaltschaft Ried will man sich zu den neuen Indizien vorerst nicht äußern. „Solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, gehen wir mit keinen Informationen an die Öffentlichkeit“, erklärt Staatsanwalt Alois Ebner. Es stehen auch noch Blutanalysen aus.

Wie berichtet, behauptete Ivan D. von Anfang an gegenüber den Ermittlern, ein Blackout gehabt zu haben. Von den tödlichen Stichen wisse er nichts. Er könne sich nur an jenen Moment erinnern, als er seinen Freund Sebastian plötzlich tot in der Wohnung liegen und überall Blut gesehen habe. Dann habe er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen.